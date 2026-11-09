Nazilli'de cumhuriyet coşkusu Türk Sanat Müziği ile taçlandı

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nun düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in de katıldığı konserde Cumhuriyet coşkusu, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle buluştu.

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu kültür ve sanat etkinlikleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, Nazillili sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şef Murat Sezar yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli eserlerini başarıyla seslendirirken, salonu dolduran vatandaşlar da eserlere alkışlarıyla eşlik etti. Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve ruhunun müzikle buluştuğu gecede, birbirinden güzel eserler sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Konseri takip eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, gecenin ilerleyen dakikalarında sahnede seslendirilen eserlere coşkuyla eşlik etti. Başkan Tetik'in şarkılara eşlik ettiği anlar salonda büyük beğeni ve alkışla karşılandı. Cumhuriyet'in 103. yılının coşkusunun müzikle bütünleştiği gecede Başkan Tetik, sanatseverlerle birlikte Cumhuriyet sevincini yaşadı.

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Bayramı'nın yalnızca bir bayram değil, milletimizin ortak değeri olduğunu belirterek, Cumhuriyet coşkusunu kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatmanın önemine dikkat çekti. Tetik, Nazilli Belediyesi olarak sanatın her alanını desteklemeye, kentte kültür ve sanat faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, koro üyeleri, saz sanatçıları ve sanatseverlerin hep birlikte yaşadığı coşkulu anların ardından sona erdi. Türk Sanat Müziği'nin nağmeleriyle Cumhuriyet coşkusunun buluştuğu gece, Nazilli'de unutulmaz bir kültürsanat etkinliği olarak hafızalarda yerini aldı.