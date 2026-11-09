Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke'de Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı sürüyor

        Söke'de Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı sürüyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Söke'de Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı sürüyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu çalışmaları yerinde inceledi.

        Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve Şube Müdürü Kamil Tehtap, yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek okul idaresi ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, okulun tamamlanması için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin modern ve daha donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla hayata geçirilen okul projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlaması bekleniyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim yuvasının ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Nazilli'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
        Nazilli'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
        Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması
        Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması
        Aydın'da 6'ncı kattan düşen adam hayat mücadelesi veriyor 3 gün sonra Alman...
        Aydın'da 6'ncı kattan düşen adam hayat mücadelesi veriyor 3 gün sonra Alman...
        Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların kulak küpeleri yenileniyor
        Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların kulak küpeleri yenileniyor
        Nazilli'de cumhuriyet coşkusu Türk Sanat Müziği ile taçlandı
        Nazilli'de cumhuriyet coşkusu Türk Sanat Müziği ile taçlandı
        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"
        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"