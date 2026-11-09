Aydın'da iki günde 47 aranan şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince Çember149 operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 81 unsur ve 235 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 2 günlük çalışmalarda toplam 47 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 15'i 02 yıl, 12'si 25 yıl, 8'i 510 yıl ve 2'si 1020 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenirken, şahısların 7'sinin hırsızlık, 7'sinin uyuşturucu, 4'ünün yaralama, 4'ünün mala zarar verme, 2'sinin yağma, 1'inin dolandırıcılık suçlarından arandığı, 12'sinin çeşitli suçlardan, 10'unun ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi.

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