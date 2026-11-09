Vali Varol başkanlığında Kuşadası'nda asayiş toplantısı

Toplantıda, Kuşadası genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve asayiş olaylarına karşı alınan tedbirler ele alındı. Sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, güvenlik hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde duruldu. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.

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