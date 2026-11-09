Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı nedeniyle 10 zanlı tutuklandı

        Aydın'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı nedeniyle 10 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 10 şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Aydın'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı nedeniyle 10 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 10 şüpheli daha tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

        3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde henüz iş yeri açılmadan silahlı saldırı düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 5 stratejik kavşak akıllı sisteme dönüştürülüyor
        Aydın'da 5 stratejik kavşak akıllı sisteme dönüştürülüyor
        Aydın'da iki günde 47 aranan şahıs yakalandı
        Aydın'da iki günde 47 aranan şahıs yakalandı
        İzinsiz kazı hazırlığında 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        İzinsiz kazı hazırlığında 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Germencik'te uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama
        Germencik'te uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama
        Söke'de Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı sürüyor
        Söke'de Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı sürüyor