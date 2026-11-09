Aydın'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı nedeniyle 10 zanlı tutuklandı

3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde henüz iş yeri açılmadan silahlı saldırı düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

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