Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Didim’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB100, KB51) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.