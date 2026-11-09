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        Türkçenin zenginliği Efeler'de günlük hayatla buluştu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Yörük Ali Efe İlkokulu öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırladıkları beyit kartlarını kentin dört bir yanına ulaştırarak Türkçenin edebi mirasını günlük yaşamla buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Türkçenin zenginliği Efeler'de günlük hayatla buluştu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Yörük Ali Efe İlkokulu öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırladıkları beyit kartlarını kentin dört bir yanına ulaştırarak Türkçenin edebi mirasını günlük yaşamla buluşturdu.

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yörük Ali Efe İlkokulu, Türkçenin zengin söz varlığını ve edebi birikimini toplumun farklı kesimleriyle buluşturan örnek bir çalışmaya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırlanan beyit kartları, kent genelindeki çeşitli noktalara dağıtılarak dil bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beyitler, kartvizitler üzerine basılarak kafeler, lokantalar, kahvehaneler, resmi kurumlar ve okullara ulaştırıldı. Böylece Türk edebiyatının önemli sözleri, yalnızca sınıf ortamında değil, günlük yaşamın farklı alanlarında da vatandaşlarla buluştu. Kartlarda Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbei aklı eserinde" beyitine de yer verilirken, çalışma sayesinde edebi ifadelerin anlamı ve taşıdığı kültürel değer konusunda farkındalık oluşturuldu. Okul sınırlarını aşarak kentin dört bir yanına yayılan çalışma, Türkçenin tarihi derinliğini ve ifade zenginliğini günlük hayatın içine taşımasıyla dikkat çekti. Geçmişin söz mirasını yeni nesillerle buluşturan proje kapsamında öğrencilerin dil bilincinin geliştirilmesi ve milli kültürün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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