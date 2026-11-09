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        Kuşadası'nda park sayısı 105'e yükseldi

        Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bin 730 metrekarelik yeni parkla birlikte, Kuşadası'nda 2019 yılından bu yana oluşturulan park ve yeşil alanların toplam büyüklüğü 290 bin 681 metrekareye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kuşadası'nda park sayısı 105'e yükseldi

        Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan bin 730 metrekarelik yeni parkla birlikte, Kuşadası’nda 2019 yılından bu yana oluşturulan park ve yeşil alanların toplam büyüklüğü 290 bin 681 metrekareye ulaştı.

        Kuşadası Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda park ve yeşil alan yatırımlarını sürdürüyor. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni parkla birlikte 2019 yılından bu yana kente kazandırılan park ve yeşil alan sayısı 105’e ulaştı. Başkan Ömer Günel’in "daha yeşil bir çevre" vizyonu doğrultusunda başlatılan yeşil alan yatırımları, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından sürdürülüyor. Kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra park projelerine de ağırlık veren Kuşadası Belediyesi, son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi 18. Sokak’ta bin 730 metrekarelik yeni bir parkın yapımını tamamladı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce 104 yeni park ve yeşil alan oluşturularak kente 288 bin 951 metrekarelik alan kazandırıldı. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde tamamlanan son parkla birlikte bu sayı 105’e yükselirken kente kazandırılan toplam park ve yeşil alan büyüklüğü de 290 bin 681 metrekareye ulaştı.

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        Çocukların, gençlerin ve ileri yaştaki vatandaşların bir arada zaman geçirebileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlanan yeni parkta basketbol sahası, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları bulunuyor. Parkta ayrıca yeşil alanların düzenli bakımını sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi kurulurken akşam saatlerinde kullanımı kolaylaştırmak için otomatik aydınlatma sistemi de hayata geçirildi. Farklı yaş gruplarının spor yapabileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği şekilde düzenlenen park, mahalle sakinlerine açık havada bir araya gelebilecekleri yeni bir ortak yaşam alanı sunuyor.

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