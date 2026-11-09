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        Aydın'da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

        AYDIN'ın Söke ve Didim ilçelerinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 4 ayrı tarihte düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Aydın'da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

        AYDIN'ın Söke ve Didim ilçelerinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 4 ayrı tarihte düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

        Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, geçen 3 Eylül ile 2, 14 ve 30 Ekim tarihlerinde bazı ev, iş yeri ve araçlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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        Yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda da örgüte eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin de kimlikleri tespit edildi. Bu kapsamda geçen 6 Kasım'da Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 13’e ulaştı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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