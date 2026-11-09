Vali Varol, Kuşadası açıklarında Türk deniz yetki alanlarını inceledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında bulunan Türk deniz yetki alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası açıklarında Türk deniz yetki alanlarında saha incelemesi gerçekleştirdi. İl genelindeki güvenlik çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Varol, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında bulunan deniz yetki alanlarını gezdi. Karakol Komutanlığı yetkililerinden bölgede icra edilen görevler, deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, görevli personelle de bir araya geldi. Denizlerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik personeline teşekkür eden Vali Varol, çalışmalarında kolaylıklar diledi.