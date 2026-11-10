Kuşadası'nda sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimi

Kuşadası Belediyesi tarafından Anne Baba Çocuk Merkezi’nde düzenlenen seminerde, katılımcılara dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve sağlıklı kilo yönetimi konularında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı beslenme eğitimlerini sürdürüyor. Anne Baba Çocuk Merkezi’nde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme ve Kilo Yönetimi" seminerinde katılımcılara dengeli beslenmenin püf noktaları anlatıldı. Halk sağlığını önceleyen çalışmalarıyla kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kuşadası Belediyesi, ücretsiz diyetisyenlik hizmetinin yanı sıra bilinçli beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına yönelik eğitimler de düzenliyor. Obezite ve beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekilen çalışmalar kapsamında, Anne Baba Çocuk Merkezi’nde "Sağlıklı Beslenme ve Kilo Yönetimi" semineri gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan tarafından verilen seminerde besin grupları, porsiyon kontrolü, yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklı kilo yönetimi konuları ele alındı. Katılımcılara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verilirken seminerin sonunda merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

REKLAM

Kuşadası Belediyesi’nin ücretsiz bireysel diyetisyenlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuruların ardından ilk olarak "Sağlıklı Beslenme ve Kilo Yönetimi" seminerine katılan vatandaşlara, eğitim sonunda bireysel danışmanlık randevuları oluşturuluyor. Bireysel görüşmelerde danışanların yaşları, sağlık durumları ve beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. Kilo almak veya vermek isteyenler başta olmak üzere farklı yaş gruplarından vatandaşların yararlanabildiği hizmet kapsamında danışanların beslenme ve kilo kontrolü süreçleri düzenli aralıklarla takip ediliyor.