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        Kuşadası'nda Kara Nergisler sarı çiçeklerini açtı

        Kuşadası'nın doğal miraslarından Kara Nergisler, sonbaharla birlikte Güvercinada Kalesi'ni sarı çiçekleriyle süslemeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Kuşadası'nda Kara Nergisler sarı çiçeklerini açtı

        Kuşadası'nın doğal miraslarından Kara Nergisler, sonbaharla birlikte Güvercinada Kalesi'ni sarı çiçekleriyle süslemeye başladı.

        Bilimsel adı Sternbergia lutea olan ve halk arasında Tavuk Çiçeği ile Kurbağa Çiçeği olarak da bilinen Kara Nergisler, özellikle Batı Anadolu'da doğal olarak yetişiyor. Eylül ve kasım ayları arasında çiçek açan bu soğanlı bitki, Kuşadası'nda özellikle tarihi Güvercinada Kalesi'nde görülüyor. EKODOSD tarafından paylaşılan bilgilere göre, geçmiş yıllarda Güvercinada Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında Kara Nergisler büyük zarar gördü. Makineli çalışmalar ve bitkilerin üzerine dökülen molozlar nedeniyle önemli ölçüde kayıp yaşandı. Prof. Dr. Ali Çelik ile yürütülen bitki envanteri çalışmaları sırasında, Güvercinada'da kalan Kara Nergis soğanları toplanarak koruma altına alındı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bu soğanlar yeniden toprakla buluşturuldu.

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        Doğal yaşam alanları yapılaşma tehdidi altında

        EKODOSD açıklamasında, Kara Nergislerin geçmişte doğal botanik parkının kıyılarında da yetiştiği ancak bir otelin doğal alanda oluşturduğu tahribat sonucunda buradaki bitkilerin yok olduğu belirtildi. Kuşadası'nın kent merkezinden Milli Park'a kadar uzanan geniş coğrafyasında Akdeniz bitki örtüsüne ait çok sayıda endemik ve nadir bitki türünün bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılaşma nedeniyle birçok bitkinin doğal yaşam alanını kaybettiği vurgulandı. Doğal bitki örtüsünün ve anıtsal ağaçların korunmasının önemine işaret eden EKODOSD, ortak doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasının kurumların işbirliği ve toplumun duyarlılığıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Güvercinada'yı süsleyen Kara Nergisleri görmek isteyenler için de çağrı yapıldı.Çiçekler solmadan, hem kalenin içinde hem de Yılancıburnu'na bakan dış yamaçta sarı çiçekleri görmek mümkün.

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        Bir zamanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kara Nergisler, koruma çalışmaları sayesinde bugün yeniden Güvercinada'nın doğal güzelliğinin bir parçası oldu.

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