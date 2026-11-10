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        Yenipazar'da engelsiz toplum için bir araya geldiler Engelleri oyunlarla aştılar

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel eğitim sınıfı öğrencileri, eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Yenipazar'da engelsiz toplum için bir araya geldiler Engelleri oyunlarla aştılar

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel eğitim sınıfı öğrencileri, eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve engellilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Engelsiz Yenipazar Sosyal Katılım ve Farkındalık Günü düzenlendi. Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından 9 Kasım 2026 tarihinde Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetler düzenlendi. Program kapsamında öğrencilerin zihinsel, motor ve sosyal becerilerini desteklemeye yönelik oyun temelli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler, etkinlikler sayesinde keyifli vakit geçirirken birbirleriyle etkileşim kurma ve sosyal becerilerini geliştirme imkanı buldu. Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Bozbek, İlçe Jandarma Komutanı Samet Çürük, Aydın İl Koordinatörlüğü uzmanı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr. Elif Meryem Yurdakul Şipal, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. Şipal, kapsayıcı bir toplumun oluşturulmasında ailelerin, kamu kurumlarının ve yerel paydaşların iş birliğinin önemini vurguladı. Dernek yetkilileri ise ilçede sosyal katılımı ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirterek etkinliğe katkı sunan kurumlara, gönüllülere ve ailelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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