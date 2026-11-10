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        Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleşti

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleşti

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma mesajları okundu. Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler, seyir halinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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