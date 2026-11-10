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        Aydın'da fırtınada 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığa hapis istemi

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, fırtınalı havada bir otelin iskelesinde yürütülen söküm çalışması sırasında 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Aydın'da fırtınada 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığa hapis istemi

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, fırtınalı havada bir otelin iskelesinde yürütülen söküm çalışması sırasında 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açıldı.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 8 Ocak 2026'da Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir otelin iskelesinde yapılan söküm çalışması sırasında meydana gelen, Mustafa Dağ'ın (30) hayatını kaybettiği, A.K. (30) ve müşteki sanık M.D'nin (26) yaralandığı kazaya ilişkin inceleme tamamlandı.

        Deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda hazırlanan iddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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        Söküm çalışmalarını yapan firmanın sahibi Y.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 5 aya, olayda yaralanan ve dosyada müşteki sanık olarak yer alan M.D. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Savcılık, kazanın öngörülebileceğini değerlendirdi

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporuna göre, 2 sanığın kazanın meydana gelmesinde teknik yönden doğrudan etkili olduğu, ölen Dağ'ın ise kazanın oluşumunda teknik yönden etkisinin bulunmadığı bildirildi.

        İddianamede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olay günü bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum tespit edildiğine dair raporuna yer verildi.

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        Savcılık, meteorolojik koşulların yanı sıra çalışma alanı ve işçilerin çalışma şartları dikkate alındığında kazanın öngörülebilir olduğunu belirtti.

        Y.Ö. ile işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu M.D'nin olumsuz hava koşullarına rağmen söküm çalışmasını ertelemedikleri, iş güvenliği için gerekli önlemleri almadıkları, bu nedenle bilinçli taksirle hareket ettikleri ileri sürüldü.

        - Sanıklar birbirini doğrulamayan ifadeler verdi

        M.D. iddianamedeki ifadesinde, olay günü işe gönderilen bir çalışanın kötü hava koşulları nedeniyle çalışmayı kabul etmeyerek geri döndüğünü anlattı.

        İskeledeki dalgaları gösteren videoyu şirketin WhatsApp grubuna gönderdiğini belirten M.D, Y.Ö'nün kendisine havanın güzel olduğunu söylediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

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        "Videoyu gönderdiğimde Y.Ö. cevap olarak 'Nasıl bir fırtına var anlamadım, burada hava gayet güzel.' cevabını verdi. Kendisine de Batuhan'ın dalgaların şiddetiyle denize düştüğünü, son anda kurtardığını söyledim. Y.Ö. ise 'Dikkat edin, meydanda durmayın.' dedi."

        Firmada ön muhasebeci olarak işe başladığını, işçilerin çalışmalarını yönlendirmediğini ve kazada kusurunun bulunmadığını savunan M.D, suçlamaları kabul etmedi.

        Y.Ö. ise ifadesinde, M.D'nin iş makinesinin arızalandığını bildirmek için kendisini aradığında ekibe paydos etmelerini söylediğini, bu nedenle işçilerin çalışmayı bıraktığını düşündüğünü öne sürdü.

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        Oteldeki iskele sökümünde iş güvenliği tedbiri alınmadığını ifade eden Y.Ö. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        - Olay

        Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi mevkisinde 8 Ocak 2026'da bir otele ait iskelede çalışma yapan 3 işçi, şiddetli fırtına nedeniyle denize düşmüş, işçilerden Mustafa Dağ'ın cesedi bulunmuş, M.D. ve A.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Olayla ilgili otel yetkilisi Z.A. ile iskelede çalışma yapan firmanın yetkilisi Y.Ö. adliyeye sevk edilmişti. Otel yetkilisi Z.A. serbest bırakılmış, firma yetkilisi Y.Ö. ise tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Z.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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