GÜNCELLEME - Aydın'da nehirde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni bulundu.



Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yaptı.



Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler, Özdağ'ın suya girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.



- Olay



Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.



Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

