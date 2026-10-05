GÜNCELLEME - Aydın'da tartıştığı babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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