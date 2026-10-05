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        GÜNCELLEME - Aydın'da iş yerinde çıkan ve çevreye sıçrayan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da iş yerinde çıkan ve çevreye sıçrayan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürüttü.

        Aydın Valisi Osman Varol, valilik binasında eylül ayı asayiş ve güvenlik toplantısında Kuşadası'ndaki yangına ilişkin bilgi verdi.

        Yangının çıkış sebebinin henüz net olmadığını belirten Varol, şunları kaydetti:

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        "Herhangi bir can kaybı yok. Yangın kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Nedenine ilişkin çok somut bir bilgimiz yok. Vatandaşlarımız bir patlama sesinden bahsediyor. Sebebi belli olacak, ortaya çıkacak. O sesle ilgili de bir tüp patlaması olabilir fakat şu an bizim kamusal olarak ekiplerimizin yaptığı somut bir değerlendirme yok."

        - Esnaf yangını anlattı

        Esnaf Ersan Demir, gazetecilere yangının kısa sürede büyüdüğünü, iş yerlerine zarar verdiğini anlattı.

        Ahmet Kaymaz ise sabah iş yerini açmak için geldiğinde duman kokusu hissettiğini ifade ederek, "Arka tarafa doğru yürüdüğümde en arkadaki dükkanlardan birinde alevleri gördüm. Ondan sonra içeride uyuyan arkadaşlara bağırdık, uyardık. Hepsi dışarı çıktı. Yangın tüpüyle müdahale etmek istedik ama 10 dakika gibi kısa bir sürede bütün her yeri sardı." diye konuştu.

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