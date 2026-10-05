Kuşadası'nda dalış yaparken fenalaşan turist hastaneye kaldırıldı

Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, Yılancı Burnu mevkisinde bir turistin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

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