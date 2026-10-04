Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Güzelköy Mahallesi 3915/10 Sokak'ta O.K. idaresindeki 42 ANM 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü O.K. ile kardeşi M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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