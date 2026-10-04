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        Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Güzelköy Mahallesi 3915/10 Sokak'ta O.K. idaresindeki 42 ANM 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü O.K. ile kardeşi M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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