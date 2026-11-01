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        Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, KuşadasıSöke Çevreyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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