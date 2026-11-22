Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'de yarın sabah, Güney Ege'nin kuzeyinde ise öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınada rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre, 23 Kasım Pazartesi günü Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 5075 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Güney Ege'nin kuzeyinde ise fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgede de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. 23 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 ile 23.59 arasında geçerli olacak uyarı kapsamında deniz ulaşımını kullanacakların ve denizde faaliyet gösterenlerin dikkatli olması gerekiyor.