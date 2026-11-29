Nazilli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazardan alınan mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Giriş: 29.11.2026 - 21:37 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazardan alınan mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Y. A. A., babasının pazardan satın aldığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Y. A. A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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