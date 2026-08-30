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        Söke'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Söke'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Söke-Kuşadası Çevre Yolu'nda, F.E.'nin kullandığı 07 NNY 34 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        F.E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        F.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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