Üniversite öğrencilerine müftülüğün gençlik faaliyetleri tanıtıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü'nde stant açan Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, öğrencilere gençlere yönelik faaliyetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını tanıttı.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde yer alan Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Stantta öğrencilere müftülüğün gençlere yönelik sosyal, kültürel ve manevi faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Etkinlik alanındaki stantları ziyaret eden Aydın İl Müftüsü Seyfullah Çakır da Gençlik Koordinatörlüğünün standına uğrayarak öğrencilerle sohbet etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin millî ve manevi değerlerle yetişmesinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin önemine değinen Çakır, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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Öğrencilere kitap ve dergiler hediye edildi

Tanıtım çalışması kapsamında gençlik koordinatörleri tarafından öğrencilere Aydın İl Müftülüğünün gençlik hizmetleri ile Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik projeleri anlatıldı. Başkanlık yayınlarının da tanıtıldığı stantta öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.