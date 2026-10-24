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        Nazilli'de 6 bin 400 öğrenciye ulaşan çalışmanın ardından öğretmenlere eğitim

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 bin 400 öğrenciye ulaşan akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Programlarda akran zorbalığıyla mücadele ve çocuklara okuma kültürünün kazandırılması konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Nazilli'de 6 bin 400 öğrenciye ulaşan çalışmanın ardından öğretmenlere eğitim

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 bin 400 öğrenciye ulaşan akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Programlarda akran zorbalığıyla mücadele ve çocuklara okuma kültürünün kazandırılması konuları ele alındı.

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçede öğrenim gören öğrencilere yönelik yürütülen akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlerin katılımıyla iki ayrı eğitim söyleşisi gerçekleştirildiğini açıkladı. Seminerlerde, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminde önem taşıyan konular üzerinde duruldu. PsikologYazar Oya Doğan tarafından verilen 'Zorbalık' konulu bilgilendirme seminerinde akran zorbalığı konusu ele alındı. EğitimciYazar Metin Özdamarlar ise "Çocuklara Okuma Kültürü Nasıl Kazandırabiliriz?" başlıklı seminerde öğretmenlerle bir araya geldi.

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        Öğretmenlere yönelik düzenlenen programlarla, akran zorbalığı konusunda farkındalığın güçlendirilmesi ve çocuklarda okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunulması amaçlandı. Öğrencilere yönelik çalışmaların ardından eğitimcilerin de sürece dahil edilmesiyle farkındalık faaliyetleri öğretmenlere yönelik seminerlerle devam etti.

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, seminerlere katkı sunan PsikologYazar Oya Doğan ve EğitimciYazar Metin Özdamarlar'a, ayrıca programlara katılan öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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