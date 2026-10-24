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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda durdurulan minibüsten 20 düzensiz göçmen çıktı Gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

        Kuşadası'nda durdurulan minibüsten 20 düzensiz göçmen çıktı Gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Kuşadası'nda durdurulan minibüsten 20 düzensiz göçmen çıktı Gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Güzelçamlı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan kontrolde 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 5 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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