Kuşadası'nda durdurulan minibüsten 20 düzensiz göçmen çıktı Gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Güzelçamlı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan kontrolde 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 5 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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