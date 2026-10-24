Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Bozdoğan'da 21 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Bozdoğan'da 21 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Bozdoğan'da 21 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan hüküm giyen E.İ. (44) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Söke'de meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi
        Söke'de meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi
        Aydın kuru incirinde kalite ve gıda güvenliği çalışmaları sürüyor
        Aydın kuru incirinde kalite ve gıda güvenliği çalışmaları sürüyor
        Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi
        Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi
        Aydın'ın Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor
        Aydın'ın Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor
        Toskana'ya benzetilen doğal alan çöplerden temizlendi
        Toskana'ya benzetilen doğal alan çöplerden temizlendi
        Efeler'de sabah namazı buluşması düzenlendi
        Efeler'de sabah namazı buluşması düzenlendi