Aydın'ın Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 31 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig A Grubu’nun 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi açısından önem taşıyan karşılaşmada Aydın temsilcisi, geriye düşmesine rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı.

Mücadelenin ilk setinde iki takım da büyük çekişme yaşarken, 3028’lik skorla gülen taraf İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2514’lük skorla eşitliği sağladı. Üçüncü sette de rakibine üstünlük kuran Aydın’ın Sultanları, 2523’lük skorla setlerde 21 öne geçti. Dördüncü sette kontrolü elinden bırakmayan Aydın temsilcisi, 2519’luk skorla seti ve karşılaşmayı 31 kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki zirve konumunu koruyan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta sonunda namağlup unvanını da sürdürdü. Aydın’ın Sultanları, elde ettiği sonuçla şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koydu.