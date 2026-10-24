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        Aydın'da üçüncü kattan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Aydın'da üçüncü kattan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Musluk Başı Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan 8 yaşındaki D.K., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan D.K.'yı ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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