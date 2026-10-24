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        FETÖ firarisi eski hâkim Kuşadası'nda yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firari olarak aranan meslekten ihraç edilmiş eski hâkim Yasin Karababa, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
        FETÖ firarisi eski hâkim Kuşadası'nda yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firari olarak aranan meslekten ihraç edilmiş eski hâkim Yasin Karababa, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Yasin Karababa'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karababa'nın Ege Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Karababa gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karababa, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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