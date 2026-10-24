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        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzun Çarşı'da av malzemeleri satışı yapan T.İ'ye ait iş yerine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabancalar, tüfek, bu silahlara ait parçalar, mühimmat ve hayvan derileri ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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