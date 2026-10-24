Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzun Çarşı'da av malzemeleri satışı yapan T.İ'ye ait iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabancalar, tüfek, bu silahlara ait parçalar, mühimmat ve hayvan derileri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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