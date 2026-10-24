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        Aydın'da zeytin hasadı başladı

        Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili Aydın'da zeytin hasadı başladı. Geçmişte erkek işi olarak görülen ve çırpma yöntemi ile yapılan zeytin hasadı, tarama yöntemi ile kadınlar tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Aydın'da zeytin hasadı başladı

        Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili Aydın'da zeytin hasadı başladı. Geçmişte erkek işi olarak görülen ve çırpma yöntemi ile yapılan zeytin hasadı, tarama yöntemi ile kadınlar tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

        Aydın'ın ova kesimlerindeki sulanabilir arazilerde sofralık zeytinlerin hasadı başladı. Kalitenin olumsuz etkilenmemesi için sırık ve çırpma makinesi kullanmak yerine üreticiler zeytin tarağı ile hasat yapıyor. Eskiden ağaçtan zeytin hasadı sırık kullanması güç gerektirdiği için erkekler tarafından yapılırken, tarak kullanılarak yapılan hasatta daha çok kadınlar tercih ediliyor.

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        Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçelerinde mesaiye başlayan kadınlar, zeytin tarakları ile salamuralık zeytinleri topluyor. Gündeliği 1000 TL'den çalışan kadınlar iş sıkıntısı yaşamadıkları için durumdan memnun olduklarını belirttiler.

        İldeki memecik cinsi yağlık zeytin hasadının ise yağışların ardından başlayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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