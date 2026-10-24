Söke'de kadınlara gıda muhafazası ve hijyen eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, gıdaların doğru muhafaza edilmesi, mutfak hijyeni ve güvenilir gıdaya erişim konuları ele alındı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi tarafından Söke Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlara yönelik "Gıda Muhafaza Yöntemleri ve Hijyen" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, gıdaların uygun şartlarda saklanması, mutfakta hijyen kurallarına uyulması ve güvenilir gıdaya erişim konularında bilgilendirme yapıldı. Gıda güvenliğinin sağlanması ve doğru muhafaza yöntemleri konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, günlük yaşamda uygulanabilecek temel hijyen kuralları üzerinde duruldu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplantıya katkı sunan çalışma arkadaşlarına ve katılım sağlayan kadınlara teşekkür etti.