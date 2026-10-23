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        Aydın Valisi Varol, kestane hasadına katıldı

        Aydın Valisi Osman Varol, Köşk ilçesinde yüksek rakımdaki Sarıçam Yaylası'nda işçilerle kestane topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Aydın Valisi Varol, kestane hasadına katıldı

        Aydın Valisi Osman Varol, Köşk ilçesinde yüksek rakımdaki Sarıçam Yaylası'nda işçilerle kestane topladı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Varol, dışı dikenli olan kestanenin toplanmasında işçilerin büyük emek harcadığını söyledi.

        Kestanenin Aydın'ın önemli stratejik ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Varol, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin yaklaşık 83 bin tonluk genel üretimi içerisinde Aydın önemli bir yer tutuyor. 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 880 bin civarı ağaç bulunuyor. Ülkemizdeki 83 bin tonluk üretimin 25 bin 500 tonu Aydın ilimizde gerçekleştiriliyor. Tarımın ve tarımsal üretimin Aydın için ne kadar önemli olduğunu bildiğimizi, bunu çok ciddiye aldığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarımızla üreticilerimizin gelirini ve yaşam standartlarını artırmak için çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz."

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        Varol daha sonra bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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