Aydın'da 5 bin 629 kestane üreticisi hasat heyecanı yaşıyor Vali Varol kestane hasadında üreticilerle bir araya geldi

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat heyecanı yaşanırken, 25 bin 362 tonluk üretimle Türkiye kestanesinin yüzde 31'ini karşılayan Aydın, ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Aydın Valisi Osman Varol da üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına eşlik etti.

Aydın'ın önemli tarımsal ürünleri arasında bulunan kestanede hasat sezonu devam ediyor. Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Aydın kestanesi, hem üreticilerin geçim kaynakları hem de il ekonomisinin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 143 bin dekar alanda yıllık 82 bin 758 ton kestane üretiliyor. Aydın ise yıllık 25 bin 362 tonluk üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 31'ini karşılayarak ikinci sırada bulunuyor. Kentte 79 bin 111 dekar kestane üretim alanı bulunurken, bu alan Türkiye'deki toplam kestane meyveliklerinin yüzde 55'ini oluşturuyor. Aydın genelinde 880 bin kestane ağacı bulunurken, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 5 bin 629 kestane üreticisi faaliyet gösteriyor.

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Üretimde Nazilli ilk sırada

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Aydın'da kestane üretiminin en yoğun olduğu ilçe 11 bin 440 tonla Nazilli oldu. Nazilli'yi 5 bin 730 tonla Sultanhisar ve 4 bin 140 tonla Köşk ilçeleri takip etti. İlçelerdeki üretim, Aydın'ın kestane tarımındaki konumunu güçlendirirken çok sayıda üretici de hasat sezonunda yoğun mesai harcıyor.

Kestane ağaçları için destek ve biyolojik mücadele

Aydın'da kestane üretiminin geliştirilmesi ve ağaçların korunması amacıyla fidan desteği ve zararlılarla mücadele çalışmaları da yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının TAKE projeleri ile Aydın Valiliğinin YİKOB projeleri kapsamında son iki yılda 7 ilçede 70 binden fazla kestane fidanı toprakla buluşturuldu. Kestane üretimini tehdit eden Kestane Gal Arısı zararlısına karşı da biyolojik mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar doğaya 9 bin 888 adet Torymus sinensis parazitoiti salımı gerçekleştirildi. Zararlıya karşı yürütülen biyolojik mücadeleyle kestane ağaçlarının korunması ve üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Vali Varol üreticilerle bir araya geldi

Kestane hasadına katılan Aydın Valisi Osman Varol, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına eşlik etti. Üreticilerin yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını aldığı hasat döneminde yaşanan heyecana ortak olan Vali Varol, Aydın kestanesinin hem üreticiler hem de il ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Aydın kestanesinin üreticilere bereket, il ekonomisine ise güç katmasını temenni eden Vali Varol, hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.