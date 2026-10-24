Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 24.10.2026 - 09:25 Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde Eren A. idaresindeki 48 AOH 902 plakalı motosiklet ile Y.B'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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