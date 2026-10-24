Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yenikent Mahallesi'nde Eren A. idaresindeki 48 AOH 902 plakalı motosiklet ile Y.B'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.