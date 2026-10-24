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        Sultanhisar'da okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetleniyor

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okul kantinleri ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin titizlikle sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Sultanhisar'da okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetleniyor

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okul kantinleri ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin titizlikle sürdürülüyor.

        Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ile ilçedeki gıda işletmelerinde denetim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle öğrencilerin gıda ürünlerine erişim sağladığı okul kantinleri başta olmak üzere işletmelerde yürütülen kontrollerle, gıda güvenliğine yönelik kuralların uygulanması ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Denetimlerin, ilgili mevzuat kapsamında titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul kantinleri ve işletmelere yönelik gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi.

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