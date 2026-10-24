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        Efeler'de üç noktada asfalt mesaisi tamamlandı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar ve Orta mahallelerinde toplam 15 bin 460 metrekarelik asfalt çalışması gerçekleştirerek yolları yeniledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Efeler'de üç noktada asfalt mesaisi tamamlandı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar ve Orta mahallelerinde toplam 15 bin 460 metrekarelik asfalt çalışması gerçekleştirerek yolları yeniledi.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde kent genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Güzelhisar Mahallesi'nde ulaşımın önemli güzergahları arasında yer alan Yedieylül Caddesi ve Albayrak Caddesi ile Orta Mahalle 218 Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Toplam 15 bin 460 metrekarelik alanın asfaltla kaplanmasıyla söz konusu güzergâhlar daha düzgün, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

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