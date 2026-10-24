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        Aydın Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı

        Aydın Şehir Hastanesi'nde Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Aydın Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı

        Aydın Şehir Hastanesi'nde Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

        Aydın Şehir Hastanesi'nde 2022 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, emzirme danışmanlığı konusunda sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlendi. Üç gün süren eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Gedük, Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esra Eyice, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatmanur Öksüz, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Saliha Ünal, ÇEKÜS Birimi Hemşiresi Kader Işık ve hastane yöneticileri katıldı.

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        Katılımcılara sertifikaları verildi

        Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, törene katılan sağlık yöneticileri ve hastane yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, katılımcıları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında gerçekleştirilen, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve annebebek sağlığı alanında görev yapan sağlık çalışanlarının desteklenmesi açısından önem taşıyan eğitim programı, sertifika takdiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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