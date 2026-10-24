Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi’nde ve Örmepınar ile Osmaniye Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Topçam, Yörükler, Bağlarbaşı, Soğukoluk, Taşoluk, Bedirler ve Ünlüce Mahallelerinde, Didim ilçesinde Batı ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akbük Mahallesi’nde, Efeler ilçesinde A1 kanal yolunda, Acarlar Elizdere köprü yapım işinde, Kemer Mezarlığı’nda, Yörük Ali Efe, Adnan Menderes, Celal Bayar ve Yaşar Kemal Bulvarlarında, Dağeymir Mahallesi’nde, İncirliova ilçesinde Karabağ, İkizdere ve Cılımbız Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Yaykın, Akyaka, Karabağlar ve Çamarası Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Tekeler Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesinde Gaffarlar Mahallesi’nde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddelerinde, Soğucak ve Yaylaköy Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Ören Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi’nde, Ordu Caddesi’nde, Aşağıörencik, Aşağıyakacık, Pirlibey, Toygar ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde Aydın Caddesi’nde, Çavdar ve Nalbantlar Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Salavatlı, Malgaçemir, Kabaca ve Yağdere Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.