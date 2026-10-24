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        Aydın Valisi Varol, Sarıçam Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Aydın Valisi Varol, Sarıçam Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledi.

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Varol, vatandaşların dilek, talep ve önerilerini dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Varol, mahalle sakinlerinin görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

        Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önem taşıyan buluşmada, mahalle sakinleri de dilek ve taleplerini Vali Varol'a iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşların görüş ve önerileri ön plana çıkarken, Vali Varol mahalle sakinleriyle sohbetini sürdürdü.

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        Sarıçam Mahallesi'ndeki buluşma, vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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