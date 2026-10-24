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        Toskana'ya benzetilen doğal alan çöplerden temizlendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Toskana'ya benzetilen Yaylaköy altındaki doğal alana gelişigüzel dökülen hafriyat, moloz ve çöpler, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, doğal alanların yeniden kirletilmemesi gerektiğini belirterek denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Toskana'ya benzetilen doğal alan çöplerden temizlendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Toskana'ya benzetilen Yaylaköy altındaki doğal alana gelişigüzel dökülen hafriyat, moloz ve çöpler, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, doğal alanların yeniden kirletilmemesi gerektiğini belirterek denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

        Kuşadası'nda doğal güzellikleriyle öne çıkan Yaylaköy altındaki alana dökülen hafriyat atıkları ve çöpler, çevre kirliliğine neden oldu. Endemik ve nadir bitki türlerinden tülüşaha ev sahipliği yapan makilikleri, vadiler boyunca uzanan zeytinlikleri ve dere yataklarını çevreleyen kızılçam ağaçlarıyla dikkat çeken bölgedeki kirlilik üzerine EKODOSD tarafından ilgili kurumlara çağrı yapıldı.

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        Derneğin girişiminin ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu. Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, alana gelişigüzel bırakılan hafriyat atıkları, plastikler, ev eşyaları, çöpler ve inşaat artıkları temizlendi. Ayrıca bölgenin kameralarla izlenmesi ve izinsiz atık dökenlere yönelik cezai yaptırımları hatırlatan uyarı tabelalarının yerleştirilmesi için adım atıldı.

        "Önemli olan yeniden kirletilmesini önlemek"

        Yapılan çalışmalardan dolayı Kuşadası Belediyesine ve görev alan ekiplere teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal alanların korunması için temizliğin yanı sıra kalıcı önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı. Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının yalnızca belirlenmiş ve izinli alanlara bırakılması gerektiğine dikkat çeken Sürücü, ormanlara, dere yataklarına ve sulak alanlara kaçak atık dökülmesine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesini istedi.

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        Doğal alanların ekolojik özellikleri gözetilmeden atık döküm alanlarının belirlenmesinin çevre açısından risk oluşturabileceğine işaret eden Sürücü, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Söke ilçesine bağlı Argavlı mevkisinin alt kesimlerinde hafriyat döküm alanı olarak gösterdiği bölgeye de dikkat çekti. Sürücü, bu tür alanlar belirlenirken sulak alanlar, dere yatakları, yer altı ve yüzey suları, yaban hayatı, doğal bitki örtüsü ve halk sağlığı üzerindeki etkilerin bilimsel ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        "Doğa hepimizin ortak yaşam alanı"

        Yaylaköy altındaki doğal alanların hafriyat, moloz ve çöp döküm alanlarına dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Sürücü, vatandaşlara da çevreyi koruma konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı. Kaçak atık dökümlerinin ilgili birimlere bildirilmesinin önemine değinen Sürücü, doğaya bırakılan atıkların toprağa, suya, bitkilere, yaban hayatına ve insan sağlığına zarar verebileceğini ifade etti.

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        Doğanın korunmasının hem kurumların hem de vatandaşların sorumluluğu olduğunu vurgulayan Sürücü, doğal güzelliklerin gelecek kuşaklara aktarılması için çevre kirliliğine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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