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        Söke'de meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açılan bilgilendirme standında vatandaşlara meme kanseri, erken teşhisin önemi ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Söke'de meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açılan bilgilendirme standında vatandaşlara meme kanseri, erken teşhisin önemi ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi ile Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi için bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkopran katıldı.

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        Standı ziyaret eden vatandaşlara meme kanseri ve hastalığın erken teşhis edilmesinin önemi hakkında bilgiler aktarılırken, kanser taramalarının erken tanı sürecindeki rolüne de dikkat çekildi. Etkinlikte, sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi ve kişilerin sağlıkları konusunda bilinçli hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Meme kanserinde erken tanı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan etkinlikle, vatandaşların tarama hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri ve sağlıklarını korumaya yönelik kontrolleri konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, erken teşhisin önemine dikkat çekilerek vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

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