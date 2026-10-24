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        Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, Sağlıkta Değerlendirme Sistemi (SDS) kapsamında GÖREN göstergeleri ve DENİZ verilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, Sağlıkta Değerlendirme Sistemi (SDS) kapsamında GÖREN göstergeleri ve DENİZ verilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetiminin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin göstergeler ve veriler değerlendirildi. Görüşmede hastanenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik iyileştirme başlıkları ele alındı. Sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevcut uygulamaların sürdürülebilirliği ve iyileştirme çalışmalarının devamlılığı üzerinde duruldu. Nazilli Devlet Hastanesi yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendiği bildirildi.

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