Yolda durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatör tutuklandı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yolda durdurulan bir minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Güzelçamlı Mahallesi’nde takibe alınan bir minibüs, şüphe üzerine yolda durduruldu. Minibüste yapılan kontrolde Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi; V.A (29), O.Ö (31), C.A (33), M.M (18) ve K.K (29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.