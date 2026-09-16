Balıkesir'in Edremit ilçesinde "3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali-FestOlive", 9-11 Ekim'de düzenlenecek.

Güre Sahil'de Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, tadım, gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getirecek.

Organizasyonda 13 bin kişiye aynı anda zeytinyağı tadımı yaptırılması hedefleniyor.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, bu sezon zeytinde "var yılı" olması dolayısıyla ülke genelinde 400 bin ton rekor beklendiğini bildirdi.

Çetin, Edremit'in yıllık ortalama 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı üretimiyle 5 bin aileye geçim kaynağı sağladığını kaydetti.

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Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer de festivalin bölgenin doğasını ve kültürünü dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Festivale 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik boyunca canlı şef performansları, duyusal analiz eğitimleri, paneller ve konserler yer alacak.