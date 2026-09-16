Balıkesir'de sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1685 litre etil alkol, 31 litre sahte rakı ve 2 litre likör ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 alkol kiti, alkometre ve av tüfeğine el konuldu.
Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.