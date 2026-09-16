Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 4-14 Eylül tarihlerinde narkotik suçlarına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Altıeylül, Karesi, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, ev ve araçlarında, 40 bin 306 sentetik uyuşturucu hap, 260 gram esrar, 31 gram kokain, 22 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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