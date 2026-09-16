Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, ev ve araçlarında, 40 bin 306 sentetik uyuşturucu hap, 260 gram esrar, 31 gram kokain, 22 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

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