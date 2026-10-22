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        Ayvalık'ta ATO'da mavi liste ile yeni dönem başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası'nda Ali Uçar'ın beyaz liste, Halil Aykut'un ise mavi liste ile yarıştığı seçimlerde zafer mavi listenin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Ayvalık'ta ATO'da mavi liste ile yeni dönem başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası'nda Ali Uçar'ın beyaz liste, Halil Aykut'un ise mavi liste ile yarıştığı seçimlerde zafer mavi listenin oldu.

        1.283 üyenin oy kullandığı seçimlerde; Halil Aykut'un mavi listesi 6 meslek komitesinde üstünlük sağlayarak mecliste 16 sandalye elde etti. Mevcut Başkan Ali Uçar'ın beyaz listesi ise 8 sandalyede kaldı. Gözler şimdi yeni yönetimin belirlenmesi için yapılacak seçime çevrildi.

        Ayvalık Ticaret Odasında (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçim maratonu tamamlandı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar'ın beyaz listesi ile Halil Aykut'un mavi listesinin yarıştığı seçimlerde 1.283 üye sandık başına gitti.

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        Dokuz meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarıyla birlikte yeni dönem oda meclisinin sandalye dağılımı da şekillendi.

        Seçim sonuçlarına göre mavi liste, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9. meslek gruplarında üstünlük sağladı. Beyaz liste ise 1, 7 ve 8. meslek gruplarında seçimi önde tamamladı. Ali Uçar kendi meslek grubunda seçimi kazandı, ama bu sonuç yeterli olmadı.

        Meclisteki sandalye dağılımında mavi liste 16, beyaz liste ise 8 sandalye kazandı. Böylece mavi liste oda meclisinde daha fazla temsil elde ederek yeni dönem yönetiminin belirlenmesi sürecinde önemli bir konuma geldi.

        Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri 3. meslek grubunda yaşandı. Beyaz liste ile mavi liste 34'er oy alarak eşitliği bozamadı.

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        Eşitliğin ardından gerçekleştirilen kura sonucunda mavi listeden üç isim asil meclis üyesi olarak belirlendi.

        İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen sayımın ardından meslek gruplarındaki sonuçlar şöyle oluştu:

        1. Meslek Grubu: Beyaz Liste 53, Mavi Liste 51 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

        2. Meslek Grubu: Mavi Liste 39, Sarı Liste 20, Beyaz Liste 11 oy aldı.

        3. Meslek Grubu: Beyaz Liste ve Mavi Liste 34'er oy aldı. Kura sonucunda Mavi Liste'den üç isim asil meclis üyesi olarak belirlendi.

        4. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 24 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

        5. Meslek Grubu: Mavi Liste 42, Beyaz Liste 19 oy aldı.

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        6. Meslek Grubu: Mavi Liste 116, Beyaz Liste 45 oy aldı.

        7. Meslek Grubu: Beyaz Liste 18, Mavi Liste 17 oy aldı.

        8. Meslek Grubu: Beyaz Liste 82, Mavi Liste 79 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

        9. Meslek Grubu: Mavi Liste 57, Beyaz Liste 27 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

        Meslek komitesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık Ticaret Odasında yeni yönetimin belirlenmesi süreci başladı.

        Mecliste 16 sandalye kazanan Mavi Liste ile 8 sandalye elde eden Beyaz Listenin ardından, gözler yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak seçime çevrildi.

        Yeni oda meclisinin gerçekleştireceği seçimle birlikte Ayvalık Ticaret Odasının yeni dönem yönetimi belli olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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